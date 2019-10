Iets meer asielzoekers, vooral uit Syrië

Het afgelopen kwartaal is het aantal asielzoekers en nareizigers weer licht toegenomen. Vooral meer mensen uit Syrië zijn naar Nederland gekomen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In het derde kwartaal kwamen 5910 asielzoekers en 1200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat zijn er ruim duizend meer dan de drie maanden daarvoor. Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar is er wel sprake van een daling.

In het derde kwartaal is de afgelopen jaren steeds sprake van een stijging. Volgens een woordvoerster van het CBS nemen migratiestromen in de zomer in het algemeen altijd toe.

Van juli tot en met september kwamen vooral meer Syriërs naar Nederland. Hun aantal steeg met 46 procent, van 975 in het tweede kwartaal van 2019 naar 1420 in het derde kwartaal. Daarnaast nam ook het aantal Eritrese, Turkse en Algerijnse asielzoekers en nareizigers toe. Minder mensen uit Nigeria en Iran zochten hun toevlucht in Nederland.