Koerden maanden niet om uitreizigers gevraagd

Nederland heeft sinds begin dit jaar geen arrestatiebevelen voor Syriëgangers doorgespeeld aan de Syrische Koerden. Terwijl het Openbaar Ministerie inmiddels op het terughalen van nog eens tientallen van die ‘uitreizigers’ heeft aangedrongen.

Veel Syriëgangers worden gevangengehouden door de Syrische Koerden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder tien opsporingsbevelen voorgelegd aan de vertegenwoordiging van de Koerden in Den Haag. Dat gebeurde op verzoek van het OM. Dat wil dat het kabinet zich inspant om Nederlanders die zich in Syrië bij bijvoorbeeld IS hebben aangesloten, terug te halen en hier voor de rechter te brengen.

Er is al lange tijd geen contact meer geweest met de Koerden, zegt het ministerie. De nieuwe opsporingsbevelen zijn dan ook niet met hen gedeeld. Het kabinet wil Nederlandse jihadisten nu eenmaal “niet actief terughalen”, en houdt daarom afstand. Nederland erkent de Koerden ook niet en onderhoudt geen officiële betrekkingen met hen.

De Koerden in Syrië zitten door onder meer een Turkse invasie in het nauw. Daardoor dreigen gevangen IS-strijders te ontkomen, waarschuwen ze.