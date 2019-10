Opstelten erkent fouten in bonnetjesaffaire

Oud-justitieminister Ivo Opstelten geeft toe dat hij in de zogenoemde bonnetjesaffaire fouten heeft gemaakt. Die kwestie kostte de VVD-coryfee en zijn staatssecretaris Fred Teeven vierenhalf jaar geleden de kop. Later volgde ook Opsteltens opvolger Ard van der Steur nog.

In een biografie die donderdag verschijnt, zegt Opstelten dat hij fouten maakte toen de Tweede Kamer opheldering eiste over de schikking met crimineel Cees H. Hij rekende tijdens een Kamerdebat ter plekke voor hoeveel de deal H. zou hebben opgeleverd, maar zat er flink naast.

Die “improvisatie” was “iets enorm stoms”, erkent Opstelten inmiddels. “Ik probeerde de boel te bezweren.”

De Kamer zette vraagtekens bij de indertijd door Teeven gesloten schikking en wilde precies weten hoeveel geld ermee was gemoeid. Maar Opstelten en Teeven hielden vol dat het ‘bonnetje’ niet meer te vinden was. Toen dat alsnog opdook, was hun lot bezegeld.