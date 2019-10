Rechtbank oordeelt vrijdag over journalist

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam oordeelt vrijdag om 13.30 uur of NOS-verslaggever Robert Bas langer gegijzeld blijft. Dat meldt de rechtbank via Twitter. Bas zit sinds donderdagochtend op last van de rechter-commissaris vast omdat hij niet bereid was als getuige vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak.

Het betreft de zaak over de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. Eerder dit jaar bleek dat justitie gesprekken over deze zaak tussen een bron en Bas heeft afgeluisterd en toegevoegd aan het strafdossier.

De gijzeling doet veel stof opwaaien. De NOS is “buitengewoon geschokt” en spreekt van “een aanval op de persvrijheid in Nederland”. Ook journalistenvakbond NVJ is “verbijsterd”.

Volgens een woordvoerster van de rechtbank zal de raadkamer het besluit tot gijzeling toetsen. Het gaat om een besloten zitting, waarbij Bas zelf aanwezig zal zijn.