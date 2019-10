Vier Feyenoord-supporters aangehouden in Bern

De politie in de Zwitserse hoofdstad Bern heeft donderdag voor de wedstrijd van Feyenoord vier aanhangers van de Rotterdamse club aangehouden. Zij zouden volgens de politie in Bern betrokken zijn geweest bij gevechten met aanhangers van Young Boys, de tegenstander in de Europa League. Een supporter van Young Boys is gewond geraakt.

De politie begeleidde eerder donderdag een mars van de Feyenoord-supporters vanuit het centrum naar het stadion. Overleg met de fans was volgens de politie niet mogelijk. Toen de supporters het stadion in wilden, moest de politie de stewards van de club bijstaan bij ongeregeldheden. 1800 fans van de Rotterdammers hebben een ticket voor de wedstrijd.