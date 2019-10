VVD en CDA eisen uitleg gijzeling journalist

Justitieminister Ferd Grapperhaus moet “zo snel mogelijk” uitleggen waarom de rechter-commissaris NOS-verslaggever Robert Bas heeft laten gijzelen. “Anders vind ik dat deze journalist direct moet worden vrijgelaten”, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Hij krijgt bijval van collega Chris van Dam van coalitiepartner CDA.

Bas is in gijzeling genomen omdat hij zich als getuige in een strafzaak beroept op zijn verschoningsrecht, meldt de NOS. Hij werd als getuige opgeroepen op grond van gesprekken tussen de verslaggever en een bron die de politie heeft afgeluisterd. Bas wil zijn bron niet prijsgeven.

De rechter-commissaris moet “verdraaid goede redenen hebben” om deze stap te nemen, vindt Van Wijngaarden, want de persvrijheid is “voor de VVD nagenoeg heilig”. “Maar die redenen heb ik nog niet gehoord.”

Ook Van Dam voelt zich ongemakkelijk bij de “zeer bijzondere rechterlijke beslissing”. Hij wil er wel voor waken zich als politicus in een rechtszaak te mengen.

Tweede Kamerlid Joost Sneller van coalitiegenoot D66 wil om die laatste reden niet veel over de zaak kwijt. “Maar laat ik duidelijk zeggen: persvrijheid is cruciaal in onze democratie.” Hij wijst erop dat vorig jaar juist in de wet is vastgelegd dat journalisten hun bron mogen beschermen.

Ook de SP wil niet in de beoordeling van de rechter treden. Maar Kamerlid Michiel van Nispen vindt de gijzeling wel “ernstig”. Hij noemt het “zeer de vraag” of dit de bedoeling was van de Wet op de bronbescherming. “Die discussie moet opnieuw gevoerd worden.”