Wapen aangetroffen in auto fatale schietpartij

In de auto van de verdachte die woensdag is aangehouden na een schietincident in Amsterdam-West, lag een vuurwapen. Dat meldt de politie. De verdachte, een 41-jarige man uit Amstelveen, zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Bij het schietincident op het Hugo de Grootplein kwam de 49-jarige uitbater van een pizzeria om het leven. Een andere man raakte zwaargewond.

De politie wil niet zeggen hoe het met hem gaat. Ook kan een zegsman niet bevestigen of het om de Servische crimineel Jovan Durovic gaat, zoals Servische media melden. De uitbater van het restaurant was in elk geval geen bekende van de politie.

De verdachte zit in volledige beperkingen, waardoor de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De man zat in het vermoedelijke vluchtvoertuig dat op de Admiraal de Ruijterweg was gezien en daarna door de politie aan de kant was gezet.