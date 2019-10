Warmste 24 oktober ooit gemeten in De Bilt

Het is donderdag officieel de warmste 24 oktober ooit gemeten. Het kwik liep in de loop van de middag op tot 19,5 graden in De Bilt, zo meldt Weeronline. Het vorige record van 19,4 graden dateert uit 1995.

Het warmterecord van donderdag is het veertiende datum-warmterecord van dit jaar. Daar tegenover staat slechts één koude-record. Dat was op 6 oktober. Gemiddeld komt het per jaar in De Bilt tot acht datum-warmterecords en één datum-kouderecord.

Het landelijk warmterecord voor 24 oktober, gemeten over alle weerstations van het KNMI, blijft staan op 21,8 graden, gemeten in 1971 in Maastricht.

De komende dagen gaat de temperatuur omlaag en zeker na het weekeinde wordt het frisser.