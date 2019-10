‘Zorgen om babymelk’

Voedselwaakhond foodwatch maakt zich zorgen om minerale olieresten in babymelk. Die zouden eventueel kankerverwekkend kunnen zijn en horen er eigenlijk niet in voor te komen, zelfs niet in zeer geringe hoeveelheden, aldus de organisatie.

De waakhond liet laboratoriumanalyses doen, die donderdag werden gepubliceerd. Er werden volgens foodwatch zogenoemde aromatische bestanddelen van minerale oliën gevonden die “vermoedelijk kankerverwekkend” zijn. Al vier jaar voert de organisatie een lobby om beleidsmakers te overtuigen maximumgehaltes voor minerale oliën in voedsel vast te stellen.

“Juist bij zeer jonge kinderen die gevoelig zijn voor schadelijke stoffen zou het voorzorgsprincipe moeten gelden”, stelt foodwatch. Verpakkingen zijn vaak de boosdoeners: die kunnen op basis van oud papier oliën van drukinkt bevatten die op voedsel kunnen overgaan.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt niet in te grijpen, omdat de huidige normen voor de producten daarvoor geen houvast bieden.