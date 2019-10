Zuidoost-Nederland snakt nog naar regen

Waterschappen in het westen van Nederland hebben de laatste weken noodpompen moeten inzetten om wateroverlast door aanhoudende regen te bestrijden. Maar de waterschappen in het zuidoosten van het land snakken nog naar regen. “Elke druppel telt, want de grondwaterstand is nog veel te laag”, aldus waterschap Rijn en IJssel donderdag.

Volgens schappen in Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe behoort 2019 opnieuw tot de droogste jaren ooit. Het heeft op de hoge zandgronden in de zomer veel minder geregend dan elders in het land. Op veel plaatsen is sprake van een fors neerslagtekort. “De laatste weken viel er wel veel regen, maar zodra het weer een paar dagen droog is, staan de beken ook weer droog. De waterstand is dus nog helemaal niet stabiel. Daarom zijn in de winter nog veel extra maatregelen nodig.”

Ook Weeronline onderschrijft dat – ondanks de regen van de laatste tijd – delen van Nederland nog kampen met droogte. Dat geldt met name voor de Achterhoek, het oosten van Brabant en Noord-Limburg, waar het grondwaterpeil veel te laag staat.

Dat komt inderdaad ook doordat de regen niet in heel Nederland in dezelfde mate valt. Zo is deze maand in het zuidoosten een stuk minder regen gevallen dan in het westen. In het zuidoosten viel slechts 60 tot 70 millimeter, waardoor het tekort aan grondwater nog altijd zo’n 200 millimeter bedraagt.

In het westen is de situatie anders: daar verloopt de herfst wel nat genoeg, met 130 tot 180 millimeter regen. Ook in september viel gemiddeld al 120 tot 150 millimeter. De droogte, die in het westen al minder erg was, is hier volgens Weeronline zeker voorbij.