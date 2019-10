10 jaar cel voor aanslag coffeeshops Delft

De 42-jarige Michael B. is veroordeeld tot tien jaar cel voor het laten ontploffen van handgranaten bij twee coffeeshops in Delft. De rechtbank in Den Haag vond bewezen dat B. achter de aanslag in de vroege ochtend van 17 mei 2018 zit. De tweede verdachte, Dean P. (24), uit Den Haag werd vrijgesproken voor betrokkenheid bij de aanslag. Hij kreeg wel 21 maanden cel voor wapenbezit en pogingen een wapen te verkopen.

Beiden hebben ontkend dat zij iets met de explosies te maken hadden. Bij de aanslagen, die werden uitgevoerd door twee personen, raakte een voorbijganger gewond. De rechter benadrukte dat het gevaar groot was voor omwonenden en dat panden en de straat flink beschadigd raakten.

Vier weken na de aanslag werden B. en P. aangetroffen in een auto in Noordwijk, waarin een sporttas met wapens en een masker lagen. Die komen overeen met de spullen die bij de aanslagen zijn gebruikt en te zien waren op camerabeelden van de aanslag, aldus de rechtbank. Op deze spullen en op resten van de granaten is DNA van B. gevonden. De bewijsmiddelen toonden volgens de rechtbank echter niet overtuigend aan dat P. erbij was betrokken.

De straf pakt lager uit dan de strafeisen. De aanklaagster had twaalf jaar cel tegen B. – zonder woonplaats – geĆ«ist en acht jaar tegen P. De eis gold ook voor wapenbezit. Het is de tweede lange straf voor B., die in 2002 zestien jaar celstraf en tbs opgelegd kreeg voor een drievoudige moord in Scheveningen.

Delft werd vorig jaar opgeschrikt door meerdere incidenten met handgranaten en beschietingen van coffeeshops. Het is de eerste keer dat deze geweldsincidenten hebben geleid tot een veroordeling. De andere zaken zijn volgens het OM nog in onderzoek.