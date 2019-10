Beelden verdachten bloedpriktruc verspreid

De politie heeft beelden vrijgegeven van twee ‘bloedprikoplichters’. Met een smoes over een heersende griepepidemie hadden de man en vrouw zich binnengepraat bij een 90-jarige man in Eindhoven en hem 4000 euro afhandig gemaakt.

De politie meldde dat de vrouw via een vingerprik bloed afnam bij het slachtoffer en dat de man ondertussen op zoek ging naar waardevolle spullen en geld.

Het duo vertelde de man dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij daarvoor een pil zou moeten slikken. Hij moest wel 1 euro pinnen om de pillen te bestellen. Met een zogenaamd pinapparaat kopieerden de nepverplegers de pasgegevens van de man en namen ze 4000 euro op.

De bloedpriktruc is voor zover bekend ook toegepast in Delft, Utrecht en mogelijk ook in het Brabantse Goirle. Eerder deze week zei de politie dat er vermoedelijk één groep achter zit die in wisselende samenstelling opereert.

De politie kreeg vrijdag een melding van een 65-jarige vrouw uit Goirle, die een man aan de deur kreeg die voor de ‘Stichting Elisabeth’ bloed kwam afnemen. De man liet haar een tabletcomputer zien waarop een lijst met adressen stond. Toch trapte de vrouw niet in deze smoes en gooide de deur dicht.

Een politiewoordvoerster zei dat deze babbeltruc verder gaat dan andere methoden, omdat “de lichamelijke integriteit wordt aangetast”.