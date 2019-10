Debat provinciehuis Den Bosch gaat beginnen

Provinciale Staten van Noord-Brabant beginnen vrijdag rond 13.30 uur aan een debat over onder meer veehouderijen en hun stalsystemen. Al de hele ochtend wordt er bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd door vele honderden boeren met trekkers. Slechts 250 mensen worden toegelaten tot een aparte zaal in het provinciehuis waar zij het debat via een scherm kunnen volgen.

De manifestatie is vrijwel zonder incidenten verlopen. Een handvol tegendemonstranten werd even in het nauw gedreven door protesterende boeren, maar de politie heeft dat opstootje gesust.

De boeren begonnen afgelopen maandag bij het Brabantse bestuurscentrum met hun protesten tegen het stikstofbeleid en andere eisen die aan agrariƫrs worden gesteld. Elke dag verzamelden zich rond de honderd boeren waarbij ze hun trekkers naast de ingang van het provinciehuis parkeerden. De protesten hadden steeds een publieksvriendelijk karakter.