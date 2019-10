Hennis: IS-kinderen naar Nederland halen

Jeanine Hennis, speciaal vertegenwoordiger van de VN in Irak, vindt dat kinderen van Nederlandse IS-strijders snel teruggehaald moeten worden naar Nederland. Ze zei dat in het radioprogramma De Nieuws BV. Hennis was minister van Defensie in het vorige kabinet. Daarvoor zat ze in de Tweede Kamer en het Europees Parlement voor de VVD. Die partij wil, net als coalitiegenoot CDA, niets weten van het terughalen van de kinderen.

Hennis waarschuwde dat de IS-kinderen als ze in de opvangkampen in Syrië blijven een groot risico vormen voor Nederland en andere Europese landen. Het gevaar dreigt dan dat ze “in de voetsporen van hun ouders stappen”. “We zijn bezig met het creëren van een situatie waarvan we niet zouden moeten willen wegkijken.”

Volgens de ex-minister is het verkeerd de kinderen op één hoop te gooien met hun ouders, omdat ze niet in Nederland berecht hoeven te worden.

Hennis onderstreepte dat ze haar opmerkingen maakte als VN-gezant, niet als politica.