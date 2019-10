Honderden trekkers bij provinciehuis Brabant

Honderden betogende boeren met trekkers hebben zich vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch verzameld. Door de drukte is het bijna niet meer mogelijk om met de auto het centrum van Den Bosch binnen te komen. Ook op de wegen rond de stad is het druk.

De protesten begonnen afgelopen maandag met hun protesten tegen het stikstofbeleid en andere eisen die aan agrariƫrs worden gesteld. Elke dag verzamelden zich rond de honderd boeren bij het Brabantse bestuurscentrum, waarbij ze hun trekkers naast de ingang van het provinciehuis parkeerden. De protesten hadden steeds een publieksvriendelijk karakter.

De laatste dag van het protest is tegen de achtergrond van een debat van Provinciale Staten, dat vrijdagmiddag wordt gehouden. Op de agenda staat een interim-omgevingsverordening, met daarin afspraken rond veehouderijen en hun stalsystemen.

De brede coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is verdeeld door de opstelling van het CDA. Milieumaatregelen dwingen boeren om uiterlijk 1 april 2020 vergunningen aan te vragen voor aanpassingen in hun stallen. Het CDA acht die deadline onhaalbaar. D66, GroenLinks en PvdA vinden uitstel onaanvaardbaar.