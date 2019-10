Kapsalon Romy is beste Nederlandse familiefilm

Kapsalon Romy, van Mischa Kamp, is door de jury op het Cinekid Festival uitgeroepen tot Beste Nederlandse Familiefilm. De Vlaams-Nederlandse film BINTI, van Frederike Migom, won de Cinekid Leeuw voor Beste Kinderfilm.

De ongeveer twintig jury- en publieksprijzen voor de beste jeugdtelevisie en kinderfilms van dit jaar zijn vrijdagavond bekendgemaakt. Het publiek koos als populairste internationale kinderfilm de Zweedse komedie Sune vs Sune. Mijn bijzonder rare week met Tess kwam volgens de bezoekers als Beste Nederlandse Familiefilm uit de bus.

Televisieserie Zeven kleine criminelen ging naar huis met de Cinekid Leeuw voor Beste Nederlandse Fictieserie. De Beste Nederlandse Non-Fictieserie was volgens de jury Nog een week.

Cinekid is ’s werelds grootste mediafestival voor de jeugd tussen de 3 en 14 jaar. Jaarlijks bezoeken bijna 70.000 kinderen en hun begeleiders het festival in Amsterdam en bijna veertig filmtheaters in Nederland.