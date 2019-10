OM: beëindig gijzeling journalist

Het Openbaar Ministerie vindt dat de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas moet worden beëindigd. De journalist is donderdag op last van de rechter-commissaris in gijzeling genomen, omdat hij weigert als getuige te verklaren in een moordzaak. Bas wil zijn bron beschermen.

In een verklaring laat het OM weten het zinloos te vinden Bas nog langer in de cel te houden, omdat de journalist heeft aangegeven onder alle omstandigheden zijn mond te zullen houden. Daarmee is het middel gijzeling niet effectief, meent justitie. Het OM vond overigens dat Bas zich niet kon beroepen op zijn verschoningsrecht, omdat de identiteit van zijn bron al bekend was.

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een besloten zitting gewijd aan de gijzelingskwestie. Om circa 16.30 uur wordt de beslissing van de rechtbank verwacht.