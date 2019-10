Vaarexamens vol, niemand kan examen doen

Tot het nieuwe jaar kan niemand in Nederland meer examen doen voor het vaarbewijs. Dat bevestigde Ben Ros van Vaarbewijsopleidingen (VBO) vrijdagochtend bij BNR. Vanwege de vele aanmeldingen is er geen enkele plek meer vrij. De afgelopen twee maanden zijn twee tot drie keer zoveel examens aangevraagd als normaal. Een vaarexamen wordt op locatie op een computer afgenomen.

De stop tot januari komt doordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vanaf januari over de vaarexamens gaat. Ze zijn dan niet meer in handen is van VAMEX. Mensen zijn bang voor hogere kosten en moeilijkere examens en schrijven zich daarom nu nog snel in. In augustus zouden soms dagelijks maar liefst achthonderd examens afgenomen zijn.