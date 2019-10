Lichamen uit Groningse bioscoop gehaald

De twee dode mensen die zaterdag in de Pathé-bioscoop in Groningen zijn gevonden, zijn uit het pand gehaald en overgebracht naar een mortuarium, meldt de politie. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, omdat sommige familieleden niet zijn ingelicht, aldus de politie. De politie gaat uit van een misdrijf.

Het is nog niet duidelijk wat zich in het bioscoopcomplex aan het Gedempte Zuiderdiep heeft afgespeeld. Het politie-onderzoek naar de toedracht duurt voort. De politie wil in verband met het onderzoek niet meer informatie kwijt. Het is nog niet duidelijk of de dode mensen medewerkers waren of bezoekers. Ook is nog niet bekendgemaakt waar precies de doden zijn gevonden in het complex.

De politie is een grootschalig onderzoek begonnen en vraagt getuigen zich te melden.

De Pathé-bioscoop in Groningen blijft ook zondag nog dicht. Ook zaterdag was het theater al dicht in verband met het onderzoek.