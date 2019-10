De politie houdt rekening met een misdrijf na de vondst van twee lichamen in een bioscoop in Groningen. De omgeving van de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep is afgezet. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de doden.

De doden zijn gevonden in het bioscoopcomplex, aldus een woordvoerster van de politie.