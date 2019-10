Politie komt met naam verdachte bioscoopdoden

De politie in Groningen is dringend op zoek naar de 33-jarige Ergün Senarabaci. Hij wordt ervan verdacht twee personen om het leven te hebben gebracht in de Pathé-bioscoop in Groningen.

De politie heeft ook een recente foto van de verdachte verspreid. Hij is een bekende van de politie. Ook heeft de politie videostills verspreid van het moment dat de verdachte de bioscoop verlaat.

De politie raadt af Senarabaci zelf direct te benaderen, maar direct de politie te bellen. Het is onbekend waar Senarabaci momenteel verblijft.

Senarabaci is 1.72 meter lang, heeft donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is en draagt een baard. Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen, een grijze rugtas, donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.

Na een melding vond de politie zaterdagochtend omstreeks 09:20 uur de twee levenloze lichamen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Gedurende het onderzoek kwam de verdachte in beeld.

Na de melding betraden bewapende agenten met kogelwerende vesten het pand. Het is nog niet bekend waar in het gebouw de twee doden gevonden zijn en wat zich precies heeft afgespeeld.