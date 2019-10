Bijleveld: kop van de slang eraf

Met de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is “de kop van de slang eraf”. Dat stelt minister van Defensie Ank Bijleveld, in reactie op de dood van de leider van Islamitische Staat.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte de dood van Al-Baghdadi zondag bekend, nadat Amerikaanse media het nieuws eerder op de dag al hadden gemeld.

Al-Baghdadi’s dood is “weer een mijlpaal in de strijd” tegen IS, aldus Bijleveld, “waar onze mannen en vrouwen jarenlang een belangrijke bijdrage aan leverden”. De strijd tegen IS gaat door, “om terugkeer te voorkomen”.