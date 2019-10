Boze fans wachten Feyenoordbus op, ME ingezet

Zo’n 300 boze Feyenoordfans hebben zondagavond de spelersbus opgewacht bij trainingscomplex 1908. Tegen 21.00 uur kwam daar de spelersbus aan uit Amsterdam waar Feyenoord met 4-0 werd verslagen door Ajax. De supporters scandeerden leuzen en riepen om het vertrek van trainer Jaap Stam. Op beelden van Rijnmond.nl is te zien hoe boze fans de spelersbus belaagden.

Er was veel politie op de been. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De ME moest in actie komen en dreef de supporters uiteen. Volgens Rijnmond.nl ging Feyenoord-speler Steven Berghuis uiteindelijk met de fans in gesprek: “Ik ben voor jullie gebleven. Leroy Fer is uit Engeland gekomen, net alsof wij expres verliezen.”

Rond 22.00 uur was de situatie weer rustig volgens de politie. Er zijn geen arrestaties verricht.

De club uit Rotterdam doet het al een tijdje niet goed en staat twaalfde in de competitie.