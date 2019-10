Eerste F-35 (JSF) donderdag in Nederland

De eerste F-35 Lightning II, het jachtvliegtuig dat ook bekend is als JSF of Joint Strike Fighter, komt donderdagmiddag aan op de Vliegbasis Leeuwarden. Dat wordt gevierd met een fly-by, een soort ere-rondje van diverse gevechtsvliegtuigen, waarna de F-35 ook nog een solorondje zal vliegen voorafgaand aan de landing.

Commandant der Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt verheugt zich erop: “Er komt een mooie week aan.. counting down naar #FAA #F35 [email protected] komende donderdag!”, meldde hij op Twitter.

Nederland heeft 46 toestellen besteld bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Ze vervangen op termijn alle verouderde F-16’s op zowel de Friese basis als op de Vliegbasis Volkel. Dat zijn er nog 61.

Een deel van de F-35’s wordt gebouwd in ItaliĆ«, een ander deel in de Verenigde Staten. Het toestel dat donderdag in Leeuwarden landt, is op 12 september in ItaliĆ« van de band gerold.

Vanwege de verwachte toeloop van spotters en andere belangstellenden zijn rond de basis in Leeuwarden donderdag strenge verkeersmaatregelen van kracht.