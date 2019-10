Een man is afgelopen nacht neergestoken bij het stadion van voetbalclub Helmond Sport (Noord-Brabant). Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De politie kreeg rond 02.30 uur een melding van het incident. Daarna is een deel van de omgeving afgezet en is bij het stadion gezocht naar sporen. Het is onduidelijk wat er is gebeurd en ook is nog niemand opgepakt.