November zacht en wisselvallig

Een groot deel van november zal naar verwachting zacht en wisselvallig verlopen. Zo nat als in oktober wordt het volgens Weeronline niet, maar de kustprovincies kunnen iets meer neerslag dan normaal verwachten. Aan het einde van de maand wordt het kouder met vrij normale temperaturen, met kans op nachtvorst.

Landelijk gemiddeld valt deze novembermaand ongeveer de normale hoeveelheid neerslag van 82 millimeter en de gemiddelde temperatuur in De Bilt komt uit rond 7,5 graden tegen 6,7 normaal.

In november maakt de temperatuur normaal gesproken een flinke duikeling. Overdag is het aan het begin van de maand nog 11 graden en aan het einde nog slechts 7 à 8 graden. Ook ’s nachts wordt het kouder: 6 graden aan het begin van de maand en 3 graden in de slotperiode. Dit jaar is de temperatuurdaling nog sterker, doordat de maand zachter dan gebruikelijk van start gaat en eindigt met temperaturen rond of iets onder normaal.

Een groot deel van november voeren zuiden- tot zuidwestenwinden relatief zachte lucht aan. Hierdoor ligt de temperatuur enkele graden boven het normale niveau. Regenzones vanaf de oceaan weten ons daarbij geregeld te bereiken. Aan de kust valt de meeste regen en is het natter dan normaal, terwijl het in het oosten en zuidoosten iets droger is dan gebruikelijk.

Voor de laatste tien dagen van november schetsen de computermodellen een toenemende kans op hogedrukinvloeden. Daarbij stroomt koudere lucht vanuit Noord-Europa uit over ons land en neemt de neerslagkans af. Wolkenvelden en enkele buien vanaf de Noordzee blijven wel mogelijk. Overdag komt de temperatuur rond of iets onder de normale waarden van 7 à 8 graden uit. Tijdens heldere nachten is de kans op vorst groot.