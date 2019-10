Pathé Groningen nog tot woensdag dicht

De Pathé-bioscoop in Groningen, waar zaterdagochtend twee doden werden gevonden, blijft nog tot woensdag dicht. Aanvankelijk zou de bioscoop maandag weer opengaan, maar dat is twee dagen uitgesteld, zo meldt het filmtheater op Facebook. De politie is nog bezig met onderzoek.

De slachtoffers zijn een echtpaar dat al jaren schoonmaakt in de bioscoop.

Zondagochtend is een verdachte aangehouden, de 33-jarige Ergün S. Hij raakte daarbij gewond door een politiekogel en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.