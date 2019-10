Politie schrikt van agressie in Moergestel

De politie zegt geschrokken te zijn van het extreme geweld dat een grote groep minderjarigen in Moergestel (Noord-Brabant) afgelopen nacht tegen agenten tentoonspreidde. De politie moest wapenstokken en honden tegen ze inzetten.

Bij een festival aan de Hild in Moergestel ontstond een vechtpartij tussen jongeren en de beveiliging en uiteindelijk de politie. Dat laaide iets later opnieuw op omdat zo’n honderd jongeren zich ermee gingen bemoeien. Ze gooiden met dranghekken naar agenten en beveiligers en schopten en sloegen op ze in. Daarop zijn wapenstok en honden ingezet. Ongeveer vijf van de agressieve jongeren zijn daadwerkelijk gebeten.

Het plein werd uiteindelijk schoongeveegd en er is één aanhouding verricht.