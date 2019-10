‘Verdachte kende bioscoopdoden niet’

De twee mensen die zaterdag dood zijn aangetroffen in een bioscoop in Groningen waren een echtpaar uit Slochteren. De man was 56 jaar en de vrouw 55 jaar. Het stel werkte als schoonmakers bij de bioscoop. Er is vooralsnog geen aanleiding om te vermoeden dat de verdachte en het stel elkaar kenden. Dat heeft de politie zondag meegedeeld.

De 33-jarige verdachte werd zondagochtend herkend op het Hoendiep in Groningen, niet ver van de bioscoop die in het centrum van de stad ligt. De man had een mes in zijn hand. Een agent heeft hem in zijn benen geschoten. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.