Werk van Dalí en Ernst op Moesman-expo

Salvador Dalí’s schilderij La Memoire de la Femme-Enfant uit Madrid komt voor het eerst naar Nederland, net als La Joie de Vivre van Max Ernst uit München. Met bijna 250 andere werken maken ze deze winter deel uit van een tentoonstelling over kunstenaar Joop Moesman van het Centraal Museum in Utrecht: De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de Seksen. “Vertrekpunt van de tentoonstelling is Moesmans obsessie met vrouwen en seks”, kondigt het museum aan.

De tentoonstelling is te zien vanaf 15 februari en maakt deel uit van MoesMánia2020, een culturele manifestatie om Moesman te eren. Johannes (Joop) Moesman (1909-1988) wordt volgens het museum gezien als de enige officieel erkende Nederlandse surrealist. Zijn werk wordt nu samengebracht met dat onder anderen Dalí, Ernst, René Magritte en met dat van een ongekend aantal vrouwelijke surrealistische kunstenaars, onder wie Leonora Carrington en Leonor Fini. Ook haken hedendaagse kunstenaars aan, zoals Viviane Sassen.

“Met De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de Seksen willen we bezoekers inzicht bieden in het oeuvre van Moesman in relatie tot de tijd waarin hij leefde en tot de veranderde hedendaagse maatschappij. Voor de surrealisten vormden seksuele driften, net als dromen, een sleutel tot het bevrijden van het onderbewuste. Met hun radicaal vernieuwende, erotische beeldtaal verzetten ze zich tegen het verstikkende conformisme en rationalisme van hun tijd”, aldus de Utrechtse kunsttempel. En “bijna honderd jaar na de geboorte van het surrealisme, staan in het #MeToo tijdperk ook de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen ter discussie. Daar willen we met deze tentoonstelling context aan geven.”