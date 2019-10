Bedreiger Wilders: positief imago door zaak

De man die ervan wordt verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders, meent dat hij in zijn thuisland Pakistan een “positief imago” heeft gekregen door de zaak. “Door mijn toedoen is de cartoonwedstrijd die Wilders wilde organiseren gestopt.”

De voorzitter van de rechtbank hoorde het verhaal van Junaid I. met ongeloof aan. “Meneer I., u wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf en opruiing. Zegt u nu dat u hierdoor een positief imago heeft gekregen?” I. antwoordde dat met het stoppen van de cartoonwedstrijd het positieve imago van de islam naar voren komt in Pakistan. Als hij vrijkomt, wil hij dat graag verder gaan uitbouwen, vertelde hij de rechter.

De 27-jarige I. is maandag uitgebreid aan het woord in de rechtbank. Zijn antwoorden worden door een tolk uit het Urdu vertaald. De rechter moet de tolk regelmatig manen om kortere stukken tekst te vertalen, zodat I. niet te lang achter elkaar aan het woord is.

I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag.