Blokhuis: baby’s screenen op SMA met hielprik

Baby’s moeten in de toekomst door middel van de hielprik worden gescreend op de ziekte spinale spieratrofie (SMA). Dat vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij vraagt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorbereidingen te treffen om de hielprikscreening uit te breiden.

De Gezondheidsraad adviseerde Blokhuis afgelopen zomer met de hielprik op SMA te controleren. “Voordeel is dat kinderen met de ernstigste varianten van de ziekte dan behandeld kunnen worden voordat ze symptomen ontwikkelen, schreef de Gezondheidsraad toen.

SMA is een spierziekte, die tot verlamming en de dood kan leiden. Momenteel wordt de ziekte pas vastgesteld als een kind symptomen heeft. Schade die dan al is aangericht, is onomkeerbaar. Door te screenen met de hielprik, kunnen patiƫntjes worden behandeld voordat hun zenuwstelsel beschadigd raakt.

De ziekte is zeldzaam: jaarlijks worden zo’n vijftien jonge kinderen door SMA getroffen, aldus de Gezondheidsraad.