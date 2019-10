Bouwers met machines woensdag naar Malieveld

Bouwers en transporteurs gaan woensdag met duizend machines, waaronder shovels en hijskranen, demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen het stikstofbeleid. Hierover is maandag overleg geweest tussen de organisatie Grond in Verzet, de gemeente, politie en Staatsbosbeheer, die eigenaar is van het terrein. Het is de bedoeling dat de machines woensdagochtend nog voor 06.00 uur worden aangevoerd met diepladers, aldus de organisatie Grond in Verzet.

“Het vervoer is buiten de spits. Het is niet de bedoeling dat we het land platleggen”, aldus aannemer Klaas Kooiker van Grond in Verzet. “Dat heeft geen zin”. Volgens hem moeten de machines een goede afspiegeling zijn van de bouwsector. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen in navolging van actievoerende boeren zelf op eigen houtje met zwaar materieel naar het Malieveld gaat. “Mensen ja, materieel nee”, is de boodschap aan de achterban.