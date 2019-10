Bouwers: nu maatregelen, anders meer protest

De politiek moet binnen twee weken maatregelen nemen om de regelgeving rond stikstof en bepaalde chemische stoffen “vlot te trekken”. Gebeurt dat niet, dan zullen meer acties volgen van bouwers, transporteurs en mensen uit andere sectoren, kondigen de initiatiefnemers van het grote protest, dat voor woensdag gepland staat, aan.

Werknemers én werkgevers gaan woensdag demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden dat Nederland door milieuregels “op slot zit”. Actiegroep Grond in Verzet wil dat het een publieksvriendelijke betoging wordt en roept deelnemers op om niet in navolging van de boeren met zware machines naar Den Haag te komen. “Mensen ja, materieel nee”, luidde maandag de boodschap aan de achterban.

Vanuit 25 plaatsen in het land vertrekken bussen naar het protest. Om toch te laten zien “welk materieel door deze onnozele regelgeving stilstaat”, wil de actiegroep wel zelf regelen dat het Malieveld vol komt te staan met vrachtwagens, shovels en ander materieel. Bestuursleden van de organisatie denken aan zo’n duizend voertuigen.