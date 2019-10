CDA: nieuw extern onderzoek naar fiscus

Een onafhankelijke commissie moet onderzoek doen naar de manier waarop de Belastingdienst burgers en kleine bedrijven behandelt. Regeringspartij CDA pleit voor zo’n onderzoek.

Het gaat specifiek over de vraag hoe “mensen met schulden of vermoedens van belastingfraude” worden behandeld. “We zien aan de lopende band grote problemen bij de Belastingdienst ten opzichte van burgers en kleine bedrijven waarbij zij het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Omtzigt stelt voor die commissie te laten voorzitten door een voormalige rechter of ombudsman. De commissie zou moeten onderzoeken of burgers en ondernemers “wel voldoende mogelijkheden hebben ten opzichte van de Belastingdienst” en of de fiscus zich wel aan de wet houdt. Uit het onderzoek zou ook moeten blijken wat burgers kunnen doen als de Belastingdienst de wet zou overtreden.

De afgelopen tijd was de Belastingdienst vaak in het nieuws vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. De fiscus zette deze toeslag voor een groot aantal ouders onterecht stop. Sommige huishoudens kwamen hierdoor in grote financiƫle problemen.

Momenteel loopt er al een onderzoek onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner naar deze specifieke zaak. Donner kijkt naar de manier waarop de gedupeerden gecompenseerd moeten worden. De accountants van het Rijk onderzoeken hoe de Belastingdienst handelde in de toeslagenkwestie. Recent vroeg de Tweede Kamer of bij dat onderzoek ook de rol van de politieke top kon worden onderzocht.