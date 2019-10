FNV dreigt met acties om cao ProRail

Medewerkers van ProRail dreigen met acties die het treinverkeer kunnen ontwrichten. Leden van FNV hebben volgens de bond massaal het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao verworpen.

FNV wil in de cao voor anderhalf jaar afspraken over 5 procent meer loon en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Die laatste eis is ingewilligd door ProRail, maar het loonbod blijft steken op gemiddeld 3,2 procent per jaar. “Dat is net een half procentpunt meer dan de inflatie. Dat vinden onze leden echt veel te weinig”, zegt bestuurder Huub van den Dungen.

FNV wil opnieuw om de tafel met spoorbeheer ProRail, die verantwoordelijk is voor onder meer onderhoud van het spoor. Als dat niet gebeurt, worden acties volgens de vakbond onvermijdelijk. “Uiteraard hopen we die te voorkomen. Acties bij ProRail hebben namelijk een grote, maatschappelijke impact.”

Onder de ProRail-cao vallen ruim 4500 medewerkers.