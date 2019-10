Gemeenten bekennen kleur tegen geweld tegen vrouwen

Over iets minder dan een maand, op 25 november, is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Voor het vierde jaar op rij start in Nederland de Orange the World campagne. Meer dan 50 gemeenten en de helft van de provincies hebben inmiddels hun steun toegezegd, en er komen dagelijks meer bij. Daarmee krijgt Nederland naar verwachting de meeste oranje objecten ter wereld!

In Nederland krijgt 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Daarom is aandacht belangrijk. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november en de 16 Dagen van Actie daarna is inmiddels is een vast onderdeel van Orange the World.

Tatjana Saul

In Nederland neemt UN Women Nederland samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs het voortouw bij Nederlandse Orange the World campagne. “We zijn ontzettend blij dat zoveel gemeenten en provincies dit jaar mee willen doen en door hun deelname ook nee zeggen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes”, stelt Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland. “Dit jaar geven we de campagne ook een gezicht. Tatjana Maul, voormalig Miss Nederland en tv-presentator, wordt de nationale ambassadeur van de campagne. Zij heeft zelf ook meegemaakt hoe het is om met seksuele intimidatie en geweld te maken te krijgen. Een strijdbare jonge vrouw die niet bereid is zich daarbij neer te leggen”.

Tatjana Maul: “Geweld tegen vrouwen is een van de meest voorkomende, hardnekkige en vernietigende mensenrechtenschending in onze wereld en vormt een bedreiging voor miljoenen meisjes en vrouwen, online en offline. Ik ben daar één van. Met de steun van UN Women Nederland heb ik besloten om te spreken en een stem te zijn voor al die vrouwen en meisjes die dat niet kunnen”.

Voor een volledige lijst van deelnemende gemeenten, zie www.orangetheworld.nl/map. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt, er komen dagelijks nieuwe gemeenten bij. Naast het uitlichten van gebouwen en objecten door overheden op verschillende niveaus, organiseren lokale en nationale organisaties voor vrouwenrechten en emancipatie ook straatacties en andere activiteiten. Ook deze zijn te vinden op de website. Rond de campagne wordt in Nederland op sociale media gepost met #OrangetheWorldNL.

Achtergrondinformatie

UN Women is de VN organisatie voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women zet diplomatieke druk op regeringen om wetgeving en beleid te verbeteren en voert in negentig landen programma’s en projecten uit om vrouwen te ondersteunen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd, en bevordert vrouwenrechten in Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

UN Women Nederland werkt in deze campagne nauw samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Dit zijn serviceclubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.