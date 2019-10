‘Grote stakingsbereidheid ziekenhuispersoneel’

Medewerkers van ruim de helft van de ziekenhuizen in Nederland zeggen mee te doen aan de landelijke staking op 20 november, maakten de zorgbonden maandag bekend. Het gaat om 55 ziekenhuizen die hun deuren sluiten voor niet-spoedeisende zaken. Maar volgens FNV loopt dit aantal nog fors op omdat de actiebereidheid onder zorgmedewerkers groeiende is.

De bonden kondigden de landelijke ziekenhuisstaking vorige maand aan. Ze deden dat vanwege het uitblijven van een betere cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurt.

De vakbonden vragen een structurele loonsverhoging van 5 procent voor 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden onder meer goede afspraken over arbeids- en rusttijden voor het personeel.

Sinds de gesprekken aan de cao-tafel begin juni zijn beƫindigd, hebben tientallen ziekenhuizen 24 uur lang zogeheten zondagsdiensten gedraaid. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, sloten toen 24 uur hun deuren voor niet-spoedeisende zaken.