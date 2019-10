Kijkcijferrecord ‘Klassieker’ bij FOX

De ‘Klassieker’ Ajax-Feyenoord van zondagmiddag heeft FOX een kijkcijferrecord opgeleverd. Het duel trok volgens de Stichting KijkOnderzoek 1.387.000 kijkers. Daarnaast keken volgens de zender zelf nog eens 32.200 mensen online via FOX Sports GO.

Het duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 4-0 voor Ajax. Volgens FOX Sports stond het vorige kijkcijferrecord ook al op naam van ‘De Klassieker’; de ontmoeting in Rotterdam van afgelopen januari trok 1.178.000 kijkers.

In de hitlijst van kijkcijfers prijkte Studio Sport Eredivisie (NPO1) zondag bovenaan met 2.170.000 kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van acht uur met iets minder dan twee miljoen kijkers. Ruim 1,6 miljoen mensen stemden af op het nieuwe seizoen van het programma Maestro (NPO1), waarin bekende Nederlanders zonder dirigeerervaring voor het Orkest van het Oosten komen te staan. De Grand Prix van Mexico (Formule 1) werd door 1,2 miljoen liefhebbers via Ziggo gevolgd.