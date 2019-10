MBO Raad wil actie tegen ronselen leerlingen

Regionaal werkende ‘crimecoördinatoren’ moeten helpen te voorkomen dat scholieren zich laten verleiden tot misdaad. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws over het ronselen door drugscriminelen van leerlingen van allerlei scholen.

“We moeten realistisch zijn: op sommige kinderen en jongeren heeft criminaliteit de onweerstaanbare aantrekkingskracht van snel geld kunnen verdienen en dure spullen kunnen kopen”, zegt Heerts. “Met politie, gemeentes, instanties als justitie en de zorg zullen we alles doen wat we kunnen om ook deze jongeren met een mooie opleiding op weg te helpen. En om dat goed te kunnen doen is nodig dat er een regionale crimecoördinator komt: iemand die alle betrokken instanties helpt om gecoördineerd met elkaar preventief actie te ondernemen”, aldus Heerts.

Met de meeste scholieren gaat het prima, maar “de onderwereld krijgt ook hier meer invloed op de bovenwereld. En daar maken we ons als beroepsonderwijs zorgen over”, zegt Heerts. “Voor veel jongeren hoort een pilletje of iets anders bij hun levensstijl. Dan is de stap naar bijvoorbeeld een pakje bezorgen niet zo groot.”