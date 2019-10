Nederlanders om in de gaten te houden: teamleader vreemdelingenpolitie Cheyenne Haatrecht (29)

Ze geeft leiding aan een team van zeventig mensen bij de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) vreemdelingenpolitie. Het team waar zij leiding aan geef, houdt zich binnen het bestuursrecht bezig met het bestrijden van criminaliteit, zoals identiteitsfraude, uitbuiting van mensen en schijnrelaties. Daarnaast helpt Cheyenne Haatrecht en haar team asielzoekers met hun registratie. “Wij zijn verantwoordelijkheid voor de identificatie en registratie van mensen die asiel aanvragen in Nederland. Is deze persoon ook echt de persoon die hij of zij zegt te zijn?”

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een veilige haven, zoals Nederland, dus de druk op haar afdeling en de hoeveelheid werk nemen toe. “Steeds meer mensen zoeken hun heil hier, waardoor er ook steeds meer mensen zijn die hier misbruik van maken. Misbruik maken van de kwetsbare mensen die hier komen of juist van onze systemen”.

Waarom doe je wat je doet?

“Ik ben tijdens mijn loopbaan zoekende geweest en heb mezelf de vraag gesteld: wat maakt dat ik bij de politie werk? Het op incidenten gericht werken is niet mijn ding. Er zit een maatschappelijk werker in mij. Waarom doen mensen wat ze doen? Ik kom altijd groen uit persoonlijkheidstesten, wat wil zeggen dat ik goed kan aanvoelen wat de behoeftes zijn van mensen en dat ik hier ook de tijd voor neem. Deze afdeling trok me, en nu ik weet dat ik het leiding geven goed kan, zou ik dit ook ergens anders kunnen doen. Met dit team heb ik me bezig gehouden met de interne communicatie en veiligheid. Dergelijke veranderingstrajecten vind ik interessant. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een fit en gezond team.“

Waarom sta je in de ochtend op?

”Ik ben best nog vaak moe als ik opsta, maar ik heb wel altijd zin in een nieuwe dag. Op mijn werk lach ik heel veel. Er zijn mensen op werk die blij zijn als ik er ben en ik word blij als ik mensen zie groeien. Daar moet je bij zijn als je dat wilt zien en dit is ook een groot onderdeel van wat mij drijft. Ik heb veel lichtpuntjes in mijn leven, te beginnen met mijn ontbijt, wat ik altijd van tevoren voorbereid. Ik houd ervan om mezelf te verwennen. Ik ben net verhuisd en woon nu op een plek waar ik de vogels hoor. Dat geeft mij energie om van start te gaan. Ik heb veel leuke mensen om mij heen en er zijn maar weinig mensen die mij ooit chagrijnig hebben gezien.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed met me. Ondanks een hectische tijd voel ik me relaxed. Ik word steeds beter in het inlassen van pauzes. Zo heb ik voor de verhuizing een week vrij genomen. Een belangrijke les die ik geleerd heb, is dat ik zelf verantwoordelijk ben voor hoe ik erbij loop en dus ook zelf op de rem moet drukken. Dat doet me goed: ik ervaar veel regie in mijn leven. Ik geef veel, maar soms kijk ik ook even een paar dagen niet op mijn werktelefoon gewoon even niet, bijvoorbeeld in het weekend. Dat is echt een cadeau dat ik mezelf gun.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als leidinggevende?

“Elke dag lachen. Het werk wat wij doen is soms minder leuk en ik moet af en toe zware gesprekken voeren. Maar aan het einde van de dag kan ik goed ventileren en als team lachen we veel met elkaar. Ik neem mijn werk steeds minder mee naar huis. Als mijn mailbox volstroomt, ga ik vanuit huis werken. Dat gun ik mezelf steeds vaker en dat vind ik belangrijk. Ik kan als leidinggevende wel alles op mijn schouders dragen, maar er zijn ook andere capabele mensen. Ik geef mensen verantwoordelijkheid en vertrouwen dat ze het goed kunnen en doen, waardoor ik niet ervaar dat ik dingen alleen hoef te doen. En ik haast me minder. Dat heb ik van mijn vriend geleerd. Hierdoor zie ik meer wat er om mij heen gebeurt.”

Eigenliefde is een rode draad in jouw leven. Hoe breng jij dit naar je werk?

“Als mensen een probleem hebben of met een dilemma zitten, vraag ik: wat voel je? Wat is goed voor jou en wat is jouw eigen behoefte? Ik luister daar zelf steeds meer naar en dat geef ik ook aan mijn medewerkers mee. Soms geeft iemand aan dat hij of zij wil solliciteren en dat vind ik dan wel jammer, maar ze krijgen mijn volledige steun. Ik kan best streng zijn als ik zie dat medewerkers over hun grenzen heen gaan. Dan geef ik aan dat het een tandje lager mag. Daar heb ik voelsprieten voor en ik kan mensen goed adviseren. Dit heeft voor mij allemaal met eigenliefde te maken; luisteren naar je eigen behoeftes en goed voor jezelf zorgen. “Ik ben van mening dat om goed van jezelf te kunnen houden je moet weten wie je bent en waar je voor staat.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Geduld hebben, dat is mijn grootste uitdaging. Geduld met wat ik zelf graag zou willen, maar ook geduld voor mijn omgeving hebben. Zoals afgelopen week, het verhuizen kan niet allemaal op mijn manier en in mijn tempo. Ik woon nu voor het eerst samen, dus oefenen met geduld hebben kwam deze week wel langs. Mezelf en de ander tijd gunnen, daar gaat het om.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Wat ik zelf heb ontdekt, is dat ik niemand anders hoef te zijn dan ik ben. In het begin toen ik als leidinggevende begon, dacht ik nog dat ik me misschien anders moest gaan gedragen. Nee, ik ben nog steeds Cheyenne en ik word ontzettend gewaardeerd. Ik hoef me niet anders voor te doen of anders te praten. Er wordt naar mij geluisterd en daar ben ik heel dankbaar voor. Dus wat je van mij kunt leren is dit: zorg dat je weet wie je bent en dat je kunt zijn wie je bent.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn oprechtheid en mijn uitgesproken persoonlijkheid. Mensen weten en twijfelen nooit waar ik voor sta. Ik ben heel duidelijk in mijn mening. Wat ik terugkrijg, is dat mensen dit prettig vinden. Ze weten wat ze aan me hebben. Als ik zeg dat ik iets doe, dan doe ik het ook. Ik word als betrouwbaar ervaren. Dat vind ik fijn.”

Stel, je mag een boek over iemand schrijven. Over wie zou dat gaan en wat is je eerste vraag aan die persoon?

“Mijn schoonvader die recent is overleden. Ik denk toch wel dat hij een van de meest bijzondere en fascinerende mensen is die ik het korts (3,5 jaar) heb gekend. Daar kwam ik nog meer achter tijdens zijn uitvaart. Hij kon altijd ergens een verhaal over vertellen en had ontzettend veel zelfspot. Ik had hem zoveel langer willen meemaken, ook in de fase met mijn vriend die er nog aan zit te komen. Ik zou hem willen vragen wat hij nog zou willen doen in zijn leven en hoe wij dit met elkaar kunnen organiseren.”

Welke quote zou jij op een T-shirt willen zetten?

“Be your amazing self”