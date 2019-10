Rechtbankpresident Noord-Nederland stapt op

De president van de rechtbank Noord-Nederland, Maria van de Schepop, heeft besloten per direct terug te treden. Aanleiding voor haar vertrek is onrust onder het personeel bij de rechtbank, waarover onlangs werd gepubliceerd op de juridische website Mr. Er zou onder meer sprake zijn van een onveilig werkklimaat.

“De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland van de afgelopen periode heeft uiteindelijk geleid tot een vertrouwenskwestie”, schrijft Van de Schepop maandag in een verklaring op de website van de Rechtspraak. “Dat schaadt het aanzien van de rechtbank. Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid. Daarom treed ik terug als president van de rechtbank. Het is belangrijk dat het vertrouwen in de rechtbankorganisatie terugkeert en ik wil dat proces niet in de weg staan.”