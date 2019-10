‘Schandalen legerschool door slecht onderwijs’

Schandalen en normoverschrijdingen op militaire academies zijn het gevolg van structurele problemen in het onderwijs. Ze kunnen niet opgelost worden met meer beleid of strikter toezicht. Dat stelt Marenne Mei Jansen van de Radboud Universiteit in een promotieonderzoek.

Volgens haar zou het militaire onderwijs dusdanig aangepast moeten worden, zodat er meer ruimte komt voor de persoonlijke ontwikkeling en de dagelijkse werkzaamheden van beginnende cadetten. “Zij hebben al bij binnenkomst een sterk beeld van hoe de ideale militair eruitziet. Dat botst echter al gauw met de dagelijkse werkelijkheid. Cadetten hebben een vol rooster en moeten continu aanwezig zijn. Die colleges zijn echter lang niet altijd uitdagend, waardoor sommigen al gauw verveeld voor zich uit zitten te staren”, aldus Jansen.

Het gebrek aan persoonlijke ontwikkeling kan volgens de onderzoeker later in de militaire loopbaan problemen veroorzaken. Zij liep achttien maanden mee op de Koninklijke Militaire Academie in Breda en twee weken op een militaire basis in Afghanistan.

Eerder dit jaar werd bekend dat een onderofficier van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda was geschorst nadat hij een cadet had mishandeld. De instructeur zou de cadet tijdens een oefening een kaakslag hebben gegeven. Daarvoor werd al bekend dat een kapitein van de KMA was geschorst omdat hij relaties met meerdere vrouwelijke cadetten had.

Toen dit aan het licht kwam, kondigde staatssecretaris Barbara Visser van Defensie strenge maatregelen aan, met onder andere strakkere handhaving van de regels en normen. “Dat is echter een slechte oplossing voor een structureel probleem. Het is net als de opvoeding van kinderen: met meer regels gaat het niet opeens beter”, stelt Jansen van de Radboud Universiteit. “Als je cadetten wilt opleiden tot echt zelfstandige officieren zul je ze ook tijdens de opleiding met meer verantwoordelijkheid aan de slag moeten laten gaan.”