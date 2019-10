Verdachte ‘bioscoopdoden’ woensdag voorgeleid

De verdachte van betrokkenheid bij de dood van twee mensen in een bioscoop in Groningen, wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Groningen. Dat meldde het Openbaar Ministerie maandag. De onderzoeksrechter zal besluiten over een verlenging van zijn voorarrest met twee weken.

De 33-jarige Erg√ľn S. werd zondag aangehouden op het Hoendiep in de stad, niet ver van de bioscoop vandaan. Daarbij werd hij in zijn benen geschoten, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Zaterdagochtend vroeg werden de twee doden gevonden in de bioscoop. Het bleek een echtpaar van 55 en 56 jaar uit Slochteren te zijn dat schoonmaakte in de bioscoop. De politie gaat er vooralsnog van uit dat de verdachte en het stel elkaar niet kenden.