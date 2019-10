Verdachte terreurzaak Wilders voor rechter

De Pakistaan Junaid I., die ervan wordt verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders, moet maandag en dinsdag voor de rechter verschijnen. De 27-jarige man werd op 28 augustus vorig jaar aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor zou hij op Facebook een filmpje hebben gezet waarin hij in het Pakistaans een aanslag aankondigde op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven.

Voor de zaak tegen I. zijn twee dagen uitgetrokken, de strafeis wordt dinsdag verwacht. Wilders heeft aangegeven dinsdag aanwezig te willen zijn om indien mogelijk “de verdachte in de ogen te kijken”. “Dit soort types zorgen ervoor dat ik deze maand al 15 jaar mijn vrijheid kwijt ben.”

De rechtbank Den Haag is voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol.

I. ontkent alle terroristische motieven, liet hij eerder al weten. Hij was boos en kwam voor de profeet op, maar hij wilde alleen demonstreren en Wilders of anderen geen kwaad doen, zo verklaarde hij. De Pakistaan zit vast op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught, ondanks verzoeken van zijn advocaat om een minder zwaar regime. “Het is zonneklaar dat I. geen terrorist is”, zei zijn advocaat tijdens een voorbereidende zitting. “Hij heeft het heel zwaar in het regime. Hij wordt drie keer per dag gevisiteerd en bij ieder transport gekneveld.”