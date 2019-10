Vijf arrestaties na schietpartij Veldhoven

De politie in Veldhoven heeft vijf mannen aangehouden naar aanleiding van de schietpartij in de gemeente in de nacht van zondag op maandag. Hierbij raakten drie mensen gewond. De politie heeft de drie gewonden aangehouden. Twee mannen zijn vlak na de schietpartij gearresteerd.

Zeker twee auto’s achtervolgden elkaar zondagavond op de Houtwal in de richting van Veldhoven. Daarbij werden schoten gelost. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in. Meerdere mensen zouden vervolgens zijn weggevlucht. Agenten troffen een gewonde man aan. Later vond de politie een tweede gewonde in een stilstaande auto. Drie mannen meldden zich korte tijd daarna op het politiebureau. Een van hen had een schotwond.

Agenten doen uitgebreid sporenonderzoek op verschillende plekken in de Brabantse plaats. Er is volgens de politie nog veel onduidelijk over de toedracht en aanleiding van het incident.