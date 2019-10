VVN en minister trappen fietslichtcampagne af

Lang niet iedereen die in het donker op de fiets stapt, gebruikt verlichting. Dat is gevaarlijk voor iedereen op de weg, vindt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Daarom trapt de organisatie maandag samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe fietsverlichtingscampagne af: ‘Ik val op’.

Nu de dagen korter worden, neemt het belang van goede fietsverlichting toe, stelt VVN. 20 procent van de fietsongevallen vindt volgens de organisatie in het donker plaats, terwijl slechts een tiende van alle fietskilometers in het donker wordt afgelegd. Door een werkend voor- en achterlicht neemt het risico op zo’n ongeval met ongeveer 17 procent af. Meer bewustwording over de rol van goede zichtbaarheid in het verkeer is dus cruciaal, vindt VVN. “Nu hebben mensen vaak geen licht op hun fiets uit onverschilligheid”, zegt een woordvoerder. Vooral jongeren fietsen vaak onverlicht rond, blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Tijdens de aftrap gaat de minister samen met VVN een fietsverlichtingscheck uitvoeren in de buurt van sportvereniging HBS-Craeyenhout in Den Haag. Voorbijgangers van wie de verlichting of reflectie te wensen overlaat, krijgen vrijblijvend advies. VVN biedt online een gratis informatiepakket aan voor iedereen die zijn zichtbaarheid op de fiets en de weg wil verbeteren. Ook vinden door het hele land verlichtingschecks plaats in samenwerking met de politie en gemeenten.