150 meldingen gedwongen adoptie in vier weken

In vier weken tijd hebben zich 150 mensen gemeld die tegen hun zin hun kind hebben moeten afstaan of zelf zijn afgestaan in de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig. Dat is meer dan het verantwoordelijke ministerie van Justitie en Veiligheid had verwacht, bevestigt het na berichtgeving van RTL Nieuws.

Heel wat ouders die hun kind hebben afgestaan denken daar met pijn, verdriet en schaamte aan terug, en dat geldt soms ook voor hun kinderen. Tussen 1956 en 1984 zijn ongeveer 15.000 Nederlandse kinderen overgedragen aan een adoptiegezin, schatten onderzoekers. Hun ouders zijn daartoe weliswaar formeel niet gedwongen, maar soms wel onder grote druk gezet, concludeerden ze. Bijvoorbeeld omdat ze niet getrouwd waren.

Mensen met een soortgelijk verhaal kunnen in ieder geval nog tot en met juni bij het meldpunt terecht. Daarna wordt de balans opgemaakt en kijkt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wat hem te doen staat.