Aangepast programma bioscoop Groningen

In Pathé Groningen, waar afgelopen zaterdag twee doden werden gevonden, draait de komende tijd een aangepast programma. Dat meldt het filmtheater dinsdag in een verklaring. De bioscoop opent op woensdag weer de deuren.

Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden worden “titels die wij op dit moment niet gepast vinden, zoals horrorfilms, niet vertoond”, laat een woordvoerster weten. Ook via de communicatiekanalen worden geen uitingen geplaatst die te maken hebben met Halloween of horror, aldus het bedrijf.

De slachtoffers zijn een echtpaar dat al jaren schoonmaakte in de bioscoop. Zondag werd een 33-jarige verdachte aangehouden.

Volgens Pathé Groningen zijn alle medewerkers de afgelopen dagen bezig geweest met het “verwerken van het vreselijke drama dat zich heeft afgespeeld”. Er zijn bijeenkomsten geweest om over de gebeurtenissen te praten. Ook is in het filmtheater een condoleanceplek ingericht, waar bezoekers steunbetuigingen kunnen achterlaten.