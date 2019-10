Hele schoolklassen vragen om T-shirt Lubach

Een T-shirt dat Arjen Lubach in Zondag met Lubach (ZML) lanceerde, is zeer populair bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Het ontwerp met de tekst ‘Ik ben GEEN Toprioriteit’ is maandag al meer dan 5000 keer gedownload. Juffen en meesters hebben de redactie van het satirische VPRO-programma laten weten dat zij hun hele klas in het T-shirt willen steken op 6 november, als er een grote landelijke onderwijsstaking plaatsvindt.

In een bijbehorend item in de aflevering afgelopen zondag analyseert presentator Lubach het nog steeds toenemende docententekort in het basisonderwijs. Daarin besteedt hij aandacht aan een uitspraak van premier Mark Rutte, die eerder stelde het onderwijs topprioriteit te vinden. Lubach verbaasde zich er in het programma over dat het kabinet desondanks geen extra geld voor deze sector heeft uitgetrokken in de nieuwe begroting. Het filmpje uit ZML is al bijna een half miljoen keer bekeken.

Het ontwerp van het shirt is via de website van het programma te downloaden. De tekst op het shirt bevat een spelfout omdat door het docententekort leerlingen geen goed onderwijs zouden krijgen. Het tiende seizoen van ZML ging twee weken geleden van start. Afgelopen zondag trok het programma meer dan 1 miljoen kijkers.